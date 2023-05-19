Цену на новую Lada Vesta NG рассекретили в Белоруссии

На белорусском сайте Lada появился баннер, ведущий на страницу возможности запроса предложения по новой Vesta NG. Примечательно, что старт продаж пока не объявлен, а белорусы уже называют цену на новинку.

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Так, на баннере указана начальная стоимость 45 900 белорусских рублей, что при конвертации по курсу на 19 мая 2023 года составляет 1 253 070 рублей. При клике "В наличие" попадешь на страницу со списком Lada Vesta NG, которые представлены в комплектации Comfort и оснащены 106-сильным 16-клапанным мотором объёмом 1,6 литра. Продолжить покупку нельзя, можно лишь "запросить предложение".

rg.ru

По ранее появившейся информации, новая "Веста" будет представлена в четырёх комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno. Последняя предполагает оснащение в том числе цифровой приборной панелью и планшетом мультимедиа - на днях такие авто были замечены на сборочной линии.

Для Lada Vesta NG предусмотрены 8-клапанный атмосферник 1,6 литра мощностью 90 л.с. и 106-сильный 16-клапанный двигатель аналогичного объёма. В этом году АвтоВАЗ ввиду отсутствия подходящей автоматической трансмиссии будет выпускать версии с 5-ступенчатой МКП. В перспективе семейство модели получит вариатор.