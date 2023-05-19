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Доработка ввозимых по параллельному импорту авто может обойтись в 1 млн рублей

Эксперты оценили стоимость дооснащения машин, которые ввозятся в рамках параллельного импорта. Тюнинг обойдется минимум в миллион рублей.

Доработка ввозимых по параллельному импорту авто может обойтись в 1 млн рублей
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По словам специалистов, автомобили, выпущенные для теплых стран, не адаптированы к российскому климату, сообщает газета «Известия».

Так, например, у транспортных средств из ОАЭ нет системы обогрева в комплектациях. В случае с машинами, привезенными из Соединенных Штатов, необходимо менять фары, чтобы они соответствовали нормативам, принятым в России.

Более того, некоторым автомобилям требуется доработка подвески, так как выпущенные в ОАЭ, Америке или Европе машины имеют стандартный дорожный просвет.

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