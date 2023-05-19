Доработка ввозимых по параллельному импорту авто может обойтись в 1 млн рублей

Эксперты оценили стоимость дооснащения машин, которые ввозятся в рамках параллельного импорта. Тюнинг обойдется минимум в миллион рублей.

По словам специалистов, автомобили, выпущенные для теплых стран, не адаптированы к российскому климату, сообщает газета «Известия».

Так, например, у транспортных средств из ОАЭ нет системы обогрева в комплектациях. В случае с машинами, привезенными из Соединенных Штатов, необходимо менять фары, чтобы они соответствовали нормативам, принятым в России.