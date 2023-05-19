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Названо число россиян, готовых купить машину из-за рубежа

Более половины опрошенных россиян (58%) не против приобретения автомобиля за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования экспертов «Авито авто».

Вопрос покупки авто из других стран уже рассматривали 13% респондентов. В дальнейшем готовы его обдумать 44% граждан.

Опрос также показал, что чуть более трети (31%) водителей не против покупки праворульной машины. По большей части речь идет о молодых людях в возрасте от 18 до 34 лет.

По мнению более половины респондентов, хорошее техническое состояние автомобиля – главное преимущество ввезенных из-за рубежа автомобилей.

Также опрошенные граждане выделяют современную электронику, разнообразие комплектаций, более выгодную цену, широкий модельный ряд и высокую ликвидность.

Однако респонденты видят и недостатки в таких машинах. Среди них – проблемы с оформлением документов, высокий акцизный сбор, риск получить автомобиль в худшем техническом состоянии, чем заявлено, долгий период ожидания и высокая цена.

Участниками опроса стали 6 тыс. человек, у которых есть водительские права.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в связи с волатильностью курса рубля в России уменьшился импорт автомобилей с пробегом, что может привести к дефициту «свежих» иномарок.

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