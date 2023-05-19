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ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве

В Москве состоится усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения, объявила столичная ГИБДД. Автоинспекторы усилят контроль на дорогах с 19:00 19 мая до 23:00 21 мая.

ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве
© ТАСС

С начала текущей недели сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 242 водителя за управление автомобилем с признаками опьянения. Из них 107 водителей отказались от прохождения освидетельствования, а 12 повторно сели за руль в нетрезвом виде, им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Москвы призвала водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, пользоваться услугами такси или общественным транспортом.

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