В России появились новые Kia K8

Один из дилеров привез в Россию новые Kia K8. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят от 5 960 000 до 6 370 000 рублей.

© Пресс-служба Kia

В объявлении указывается, что у седанов две комплектации - Signature и Platinum. Двигателей тоже два. Один - это 2,5 литровый мотор, который имеет систему комбинированного впрыска топлива и развивает 198 л.с. Второй - топовый силовой агрегат семейства Smartstream объемом 3.5 литра (300 л.с.). В пару обоим назначена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Система полного привода устанавливается только на 300-сильных версиях Kia K8.

Передняя подвеска у автомобиля - McPherson, сзади - многорычажка. Такая комбинация, по словам компании, обеспечивает идеальный баланс между комфортом и управляемостью на высоких скоростях.

Пресс-служба Kia

K8 представляет собой седан в стиле фастбека. Снаружи четырехдверка получила безрамочную ромбовидную решетку радиатора со встроенным передним бампером, узкие фары, единый горизонтальный фонарь, задний бампер с разведёнными выхлопными патрубками, крупный хромированный молдинг, соразмерный спойлер.

Пресс-служба Kia

Внутри K8 может похвастать передней панелью с современной архитектурой, с широким планшетом комбинации приборов и мультимедиа, а также селектором трансмиссии в виде шайбы. При этом управление климатической системой осуществляется при помощи сенсорной панели. В салоне преобладает отделка из кожи Nappa, натурального дерева, металла. Присутствуют и ромбовидные узоры.