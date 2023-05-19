$80.04-0.7386.50-1.08

В России появились новые Kia K8

Один из дилеров привез в Россию новые Kia K8. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят от 5 960 000 до 6 370 000 рублей.

В России появились новые Kia K8
© Пресс-служба Kia

В объявлении указывается, что у седанов две комплектации - Signature и Platinum. Двигателей тоже два. Один - это 2,5 литровый мотор, который имеет систему комбинированного впрыска топлива и развивает 198 л.с. Второй - топовый силовой агрегат семейства Smartstream объемом 3.5 литра (300 л.с.). В пару обоим назначена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Система полного привода устанавливается только на 300-сильных версиях Kia K8.

Передняя подвеска у автомобиля - McPherson, сзади - многорычажка. Такая комбинация, по словам компании, обеспечивает идеальный баланс между комфортом и управляемостью на высоких скоростях.

Пресс-служба Kia

K8 представляет собой седан в стиле фастбека. Снаружи четырехдверка получила безрамочную ромбовидную решетку радиатора со встроенным передним бампером, узкие фары, единый горизонтальный фонарь, задний бампер с разведёнными выхлопными патрубками, крупный хромированный молдинг, соразмерный спойлер.

Пресс-служба Kia

Внутри K8 может похвастать передней панелью с современной архитектурой, с широким планшетом комбинации приборов и мультимедиа, а также селектором трансмиссии в виде шайбы. При этом управление климатической системой осуществляется при помощи сенсорной панели. В салоне преобладает отделка из кожи Nappa, натурального дерева, металла. Присутствуют и ромбовидные узоры.

Напомним, что официально Kia K8 в России не продавалась.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий