Появилось изображение электрического седана BMW i5 без камуфляжа

В Сеть утекло изображение электрического седана BMW i5 без камуфляжа.

© Motor.ru / BMW i5

Картинка, похожая на кадр из промо-видео, появилась в соцсетях. Судя по всему, на ней можно рассмотреть именно «зеленый» седан, однако он будет мало отличаться внешне от других представителей пятой серии нового поколения G60. Аналогично BMW поступила с «семерками». Однако 5-Series, в отличие от представителей старшего семейства, получат более сдержанный дизайн.

На этот раз дизайнеры BMW решили воздержаться от смелых решений, которые достались BMW 7-Series и электрическому i7. «Пятерка» не получит ни гипертрофированной решетки радиатора, ни раздельной передней оптики. Почти традиционные «ноздри», судя по более раннему тизеру, осовременят подсветкой по контуру, ручки дверей будут спрятаны в кузов, как у других последних BMW.

Для салона заявлены богатая подсветка и широкоформатный экран мультимедийной системы. Также в список оснащения войдет передовая система контроля вертикальных перемещений (Vertical Dynamics Management), регулирующая жесткость подвески, комплекс Driving Assistant Professional с ассистентом движения по магистралям и особая «фишка» — функция смены полосы при взгляде в боковое зеркало.

Ожидается, что BMW i5 дебютирует в двух версиях. Полноприводная M6 получит двухмоторную установку мощностью около 600 лошадиных сил, а заднеприводная eDrive40 — двигатель на 340 сил.