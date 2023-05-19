$80.04-0.7386.50-1.08

Раскрыта внешность электрического седана BMW i5

В Сеть утекло изображение электрического седана BMW i5 без камуфляжа.

Появилось изображение электрического седана BMW i5 без камуфляжа
© Motor.ru / BMW i5

Картинка, похожая на кадр из промо-видео, появилась в соцсетях. Судя по всему, на ней можно рассмотреть именно «зеленый» седан, однако он будет мало отличаться внешне от других представителей пятой серии нового поколения G60. Аналогично BMW поступила с «семерками». Однако 5-Series, в отличие от представителей старшего семейства, получат более сдержанный дизайн.

На этот раз дизайнеры BMW решили воздержаться от смелых решений, которые достались BMW 7-Series и электрическому i7. «Пятерка» не получит ни гипертрофированной решетки радиатора, ни раздельной передней оптики. Почти традиционные «ноздри», судя по более раннему тизеру, осовременят подсветкой по контуру, ручки дверей будут спрятаны в кузов, как у других последних BMW.

Для салона заявлены богатая подсветка и широкоформатный экран мультимедийной системы. Также в список оснащения войдет передовая система контроля вертикальных перемещений (Vertical Dynamics Management), регулирующая жесткость подвески, комплекс Driving Assistant Professional с ассистентом движения по магистралям и особая «фишка» — функция смены полосы при взгляде в боковое зеркало.

Ожидается, что BMW i5 дебютирует в двух версиях. Полноприводная M6 получит двухмоторную установку мощностью около 600 лошадиных сил, а заднеприводная eDrive40 — двигатель на 340 сил.

Премьера состоится 24 мая. Вместе с электрокаром должны дебютировать бензиновые и дизельные седаны, которые дополнят стартер-генераторами, и заряжаемые гибриды. До конца года BMW, вероятно, покажет универсал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий