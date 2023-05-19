Toyota навсегда отказывается от FJ Cruiser

Toyota наконец-то сняла с производства внедорожник FJ Cruiser по всему миру. Слухи о том, что компания решила приблизить топор к модели, которую производила 17 лет, появились еще в конце 2022 года, но официальное подтверждение пришло только сегодня.

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В южноафриканском офисе Toyota подчеркнули, что культовый внедорожник больше не производится ни на одном из рынков, где он был доступен до недавнего времени.

FJ Cruiser покинул Северную Америку несколько лет назад и попрощался со странами Ближнего Востока прощальным выпуском в ноябре 2022 года.