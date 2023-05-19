$80.04-0.7386.50-1.08

Toyota навсегда отказывается от FJ Cruiser

Toyota наконец-то сняла с производства внедорожник FJ Cruiser по всему миру. Слухи о том, что компания решила приблизить топор к модели, которую производила 17 лет, появились еще в конце 2022 года, но официальное подтверждение пришло только сегодня.

Toyota навсегда отказывается от FJ Cruiser
© ПроКроссовер.ру

В южноафриканском офисе Toyota подчеркнули, что культовый внедорожник больше не производится ни на одном из рынков, где он был доступен до недавнего времени.

FJ Cruiser покинул Северную Америку несколько лет назад и попрощался со странами Ближнего Востока прощальным выпуском в ноябре 2022 года.

По неофициальным данным, компания готовится представить модель-продолжение, пока известную только как Compact Cruiser EV.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий