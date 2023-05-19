$80.04-0.7386.50-1.08

Стоимость кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro составит до 2 млн рублей в 2023 году

Журнал «За рулем» раскрыл примерную стоимость китайских кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro. По данным издания, в базовой комплектации автомобили будут стоить до 2 млн рублей.

В базовой комплектации кроссоверы Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro будут стоить до 2 млн рублей
© Южный автомобиль

Длина кроссовера Kaiyi X3 составляет 4400 мм при колесной базе 2632 мм. В основе обеих моделей лежит переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.

Под капотом у кроссовера Kaiyi X3 установлен атмосферный двигатель 1,5 литра мощностью 116 лошадиных сил, в паре с ним установлена механическая коробка передач. Кроссовер Kaiyi X3 Pro оснащен турбомотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и вариатором. Точные цены на автомобили пока неизвестны, но они должны быть ниже стоимости кроссовера Chery Tiggo 4 Pro при аналогичном оснащении. Конкурентами для Kaiyi X3/X3 Pro станут Chery Tiggo 4 Pro (от 2,05 млн рублей), Москвич 3 (от 1,97 млн рублей), Geely Coolray (от 2,3 млн рублей).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий