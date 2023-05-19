В базовой комплектации кроссоверы Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro будут стоить до 2 млн рублей

Журнал «За рулем» раскрыл примерную стоимость китайских кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro. По данным издания, в базовой комплектации автомобили будут стоить до 2 млн рублей.

Под капотом у кроссовера Kaiyi X3 установлен атмосферный двигатель 1,5 литра мощностью 116 лошадиных сил, в паре с ним установлена механическая коробка передач. Кроссовер Kaiyi X3 Pro оснащен турбомотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и вариатором. Точные цены на автомобили пока неизвестны, но они должны быть ниже стоимости кроссовера Chery Tiggo 4 Pro при аналогичном оснащении. Конкурентами для Kaiyi X3/X3 Pro станут Chery Tiggo 4 Pro (от 2,05 млн рублей), Москвич 3 (от 1,97 млн рублей), Geely Coolray (от 2,3 млн рублей).