В базовой комплектации кроссоверы Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro будут стоить до 2 млн рублей

Стоимость кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro составит до 2 млн рублей в 2023 году
Журнал «За рулем» раскрыл примерную стоимость китайских кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro. По данным издания, в базовой комплектации автомобили будут стоить до 2 млн рублей.
Длина кроссовера Kaiyi X3 составляет 4400 мм при колесной базе 2632 мм. В основе обеих моделей лежит переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.
Под капотом у кроссовера Kaiyi X3 установлен атмосферный двигатель 1,5 литра мощностью 116 лошадиных сил, в паре с ним установлена механическая коробка передач. Кроссовер Kaiyi X3 Pro оснащен турбомотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и вариатором. Точные цены на автомобили пока неизвестны, но они должны быть ниже стоимости кроссовера Chery Tiggo 4 Pro при аналогичном оснащении. Конкурентами для Kaiyi X3/X3 Pro станут Chery Tiggo 4 Pro (от 2,05 млн рублей), Москвич 3 (от 1,97 млн рублей), Geely Coolray (от 2,3 млн рублей).