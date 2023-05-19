У Renault Captur скоро может появиться мощный конкурент из Вьетнама

Вьетнамская марка VinFast готовится выйти на рынок Европы с конкурентом Renault Captur
Вьетнамский автопроизводитель VinFast ускоряет процесс разработки своего нового электрокара. Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания продолжает работу сразу над несколькими новинками.
Все они призваны обеспечить будущий успех бренда на конкурентном европейском рынке легковых машин. Одной из наиболее ожидаемых новинок от VinFast является VF 6.
Этот кроссовер уже позиционируется как полностью электрическая альтернатива Renault Captur. В настоящее время специалисты компании продолжают последние доработки электрокара. Его продажи в Европе должны стартовать в 4-ом квартале 2023-го года.