У Renault Captur скоро может появиться мощный конкурент из Вьетнама

Вьетнамский автопроизводитель VinFast ускоряет процесс разработки своего нового электрокара. Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания продолжает работу сразу над несколькими новинками.

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Все они призваны обеспечить будущий успех бренда на конкурентном европейском рынке легковых машин. Одной из наиболее ожидаемых новинок от VinFast является VF 6.