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В Златоусте сотрудник ГИБДД бегом пытался догнать машину нарушителя

В Златоусте инспектор ДПС бросился бегом за лихачом на Lada, который пытался уйти от погони. Об этом сообщает паблик «ЧП / ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

Инспектор ДПС бегом пытался догнать машину нарушителя
© Газета.Ru

Водитель легковой машины не остановился по требованию инспекторов ДПС, объехал их и попытался скрыться. Один из сотрудников полиции побежал за автомобилем, но догнать не смог. После этого он остановил проезжавший мимо автомобиль, сел в него и продолжил погоню.

Позже нарушитель был задержан. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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