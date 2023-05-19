Инспектор ДПС бегом пытался догнать машину нарушителя

В Златоусте инспектор ДПС бросился бегом за лихачом на Lada , который пытался уйти от погони. Об этом сообщает паблик «ЧП / ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

Водитель легковой машины не остановился по требованию инспекторов ДПС, объехал их и попытался скрыться. Один из сотрудников полиции побежал за автомобилем, но догнать не смог. После этого он остановил проезжавший мимо автомобиль, сел в него и продолжил погоню.