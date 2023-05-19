«АвтоВАЗ» возобновил сборку Lada Vesta NG Cross

Возобновлена сборка четырехдверной Lada Vesta в комплектации Cross, которую «АвтоВАЗ» планировал снять с производства из-за низкой популярности. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает Auto.ru.

По данным источников сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», единичные экземпляры Lada Vesta NG Cross на АвтоВАЗе в Тольятти собрали еще в апреле, а сейчас модель сходит с конвейера «в достаточном количестве».

Ожидается, что Lada Vesta Cross будет продаваться в основном в дорогих комплектациях. Изображения сборки седана свидетельствуют о том, что машина получает экран медиасистемы в центральной консоли. При этом штатно медиасистемой Engoy с 7-дюймовым монитором и 4 динамиками Vesta будет оснащаться начиная с варианта исполнения Life.

Цены на машину должны быть объявлены производителем в течение мая.