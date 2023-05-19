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«АвтоВАЗ» возобновил сборку Lada Vesta NG Cross

Возобновлена сборка четырехдверной Lada Vesta в комплектации Cross, которую «АвтоВАЗ» планировал снять с производства из-за низкой популярности. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает Auto.ru.

По данным источников сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», единичные экземпляры Lada Vesta NG Cross на АвтоВАЗе в Тольятти собрали еще в апреле, а сейчас модель сходит с конвейера «в достаточном количестве».

Ожидается, что Lada Vesta Cross будет продаваться в основном в дорогих комплектациях. Изображения сборки седана свидетельствуют о том, что машина получает экран медиасистемы в центральной консоли. При этом штатно медиасистемой Engoy с 7-дюймовым монитором и 4 динамиками Vesta будет оснащаться начиная с варианта исполнения Life.

Цены на машину должны быть объявлены производителем в течение мая.

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Стоимость базовой модификации Comfort уже опубликована в дилерской программе завода — она составит 1 280 000 рублей. По предварительной информации из источников, базовая комплектация будет оснащаться восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра на 90 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также в нее войдут две подушки безопасности, ABS, кондиционер и мультируль. Вместе с тем в автомобилях не будет медиасистемы и подогрева передних кресел — предположительно, их можно будет заказать как дополнительные опции.

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