На базе российского «Атома» хотят построить целую линейку электрокаров

Российский «Атом» хочет расширить линейку электромобилей.

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Об этом сообщил ТАСС генеральный директор бренда Игорь Поваразднюк в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Масштабируемая платформа позволяет строить разнообразные электрокары и может стать основой для будущих продуктов, сказал он. Однако до этого еще далеко: сейчас марка занята подготовкой своего первого продукта, производство которого должно стартовать в конце следующего года.

По словам Поваразднюка, о расширении линейки «Атомов» примут решение уже после старта первого электрокара. Он также отметил, что архитектуру смогут использовать и другие производители для создания своих продуктов, если у них появится желание.

«Атом» дебютировал в Москве неделю назад. Пока это только прототип, для которого все разрабатывают с нуля: моторы, аккумуляторы, электронику и другое. Масштабируемую платформу, которая допускает в том числе полный привод, создали при участии китайской IAT Automobile Technology, партнера FAW-Volkswagen, Chery и Dongfeng Nissan.

На старте электромобиль «Атом» будет переднеприводным. Технических подробностей пока мало: известно лишь, что он получит запас хода до 500 километров и сможет разгоняться с места до 100 километров в час за семь секунд. Также российской «электричке» обещаны набор ассистентов, включая распознавание дорожных знаков, экран в руле и широкие возможности управления со смартфона.