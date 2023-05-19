ГИБДД задержала уличных гонщиков на Минском шоссе

В Подмосковье на Минском шоссе сотрудники ГИБДД устроили рейд на участников уличных гонок, которые проводят нелегальные соревнования каждый четверг. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово», который опубликовал видео от одного из водителей.

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На записи видно, что рядом со скоплением автомобилей припаркованы как минимум пять экипажей ГИБДД. Также на видео попал момент, на котором несколько автоинспекторов досматривают машину BMW.

«Количество полицейских было настолько огромным, что хватило бы с лихвой на каждого стритрейсера», — говорится в сообщении.

В прошлый четверг на Минском шоссе произошла авария с участием экс-футболиста клуба «Химки» Александра Каракина. За рулем спорткара Nissan GT-R он не справился с управлением и врезался в отбойник, Каракин скончался в больнице на следующий день.

По информации Shot, гонки на Минском шоссе проходили каждый четверг, стритрейсеры и автолюбители собирались на АЗС «Роснефть» и остановке возле нее. Сотрудники АЗС и обычные водители, которым приходилось стоять в пробке на въезде на заправку, неоднократно жаловались на большое скопление машин.