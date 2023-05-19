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Москвича, который хотел купить машину как в "Форсаже", обманули на 2 млн рублей

Жителя Москвы, который пытался купить спорткар как в фильме «Форсаж», обманули на 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Москвича, который хотел купить машину как в "Форсаже", обманули на 2 млн рублей
© Газета.Ru / Bonhams

32-летний москвич в апреле прошлого года решил приобрести Nissan GT-R как у героя Пола Уокера из серии фильмов «Форсаж». Если в России такой автомобиль стоил 5 млн рублей, то из привезти машину из Японии оказалось бы в два раза дешевле, был уверен автолюбитель.

Через своего брата он познакомился с жителем Хабаровска, который занимается перегоном автомобилей. Тот пообещал ему доставить машину через Владивосток без проблем с документами и потребовал предоплату в размере 2,1 млн рублей. Спустя какое-то время после перевода денег дилер сообщил, что доставку перенесли на поздник срок, из-за чего документы придется оформлять заново.

Позже перегонщик рассказал, что возникли новые проблемы: плохая погода и отсутствие людей, которые могли доставить спорткар до Москвы. Продавец заверял, что Nissan уже находится в таможенном порту Владивостока, но присылать фотографии машины отказывался. Спустя год автолюбитель, который так и не получил спорткар, обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что покойный актер Пол Уокер появился в финальном трейлере фильма «Форсаж 10».

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