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АвтоВАЗ представит новые пикапы и фургоны в российских регионах

Концерн АвтоВАЗ с 16 мая по 30 июня 2023 года проведет в регионах выставку Lada Fleet Road Show.

АвтоВАЗ представит новые пикапы и фургоны в российских регионах
© Motor.ru / Lada Niva Kub

В рамках мероприятий специалисты покажут широкой публике новую линейку коммерческих машин. Выставки пройдут в дилерских центрах Lada. Помимо зрителей на мероприятия пригласят представителей региональных органов власти и корпоративных клиентов, которые смогут оценить новый модельный ряд компании, а также поближе познакомиться с коммерческой и медицинско-социальной техникой марки.

В ходе выставок АвтоВАЗ продемонстрирует фургоны Lada Granta Prima и Lada Niva Kub, пикапы, построенные на платформе Lada Granta и Lada Niva Legend, а также двухтопливную модификацию Lada Granta. Мероприятие уже прошло в Иркутске. Далее отечественный концерн повезет новый модельный ряд в Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, а также Сургут, Екатеринбург, Пермь, Киров и Ярославль.

Организовать выставку Lada Fleet Road Show специалисты решили в связи с ростом интереса покупателей к коммерческим версиям Lada. По словам директора по продажам АвтоВАЗа Виталия Осипова, в прошлом году российская компания заняла более 90 процентов рынка в сегменте компактных коммерческих транспортных средств.

В середине марта стало известно, что АвтоВАЗ собирается вновь запустить производства «Нивы» в кузове пикап. Инженеры уже изготовили две полуторные кабины для будущего автомобиля.

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