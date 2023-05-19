Новый минивэн Lexus LM в Европе будет дороже самого крутого Mercedes V-Class

В Старом Свете MPV японского премиум-бренда предложат в виде полноприводного гибрида. Там модель будет доступна с шести- или четырехместным салоном.

© Колеса.ру / Lexus

Мировая премьера минивэна Lexus LM второй генерации состоялась в апреле на Шанхайском автосалоне, и тогда же было объявлено о том, что однообъемник станет глобальным: он появится более чем в 60 странах, в том числе, и в Европе. Предшественник в строю с 2019 года, изначально «первый» LM позиционировали в качестве эксклюзива для Китая, хотя потом вэн еще добрался до некоторых рынков Юго-Восточной Азии. Так вот теперь Lexus приступил к отдельным показам своей новинки: презентацию провели в Испании, одновременно местное подразделение бренда озвучило цены и комплектации.

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Напомним, предыдущий минивэн Lexus сделан на базе Toyota Alphard, новый же, очевидно, предвещает следующий однообъемник Тойоты. В основе «второго» LM лежит платформа GA-K, созданная в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Со сменой поколений однообъемник подрос: длина евроверсии составляет 5130 мм (китайский вариант на 5 мм короче), ширина – 1890 мм, высота – 1945 мм. Колесная база – прежние 3000 мм.

Колеса.ру / Lexus

Европейцам будет доступен гибрид Lexus LM 350h, в состав установки входят четырехцилиндровый «атмосферник» 2.5 и электромеханический вариатор. Кроме того, «старосветский» вэн по умолчанию имеет полный привод E-Four (дополнительный электромотор установлен на задней оси). Совокупная отдача – 250 л.с. и 239 Нм.

У «старосветского» MPV две модификации – шести- или четырехместная. К слову, трехрядный вариант сам Lexus называет «6+1», ведь при необходимости на галерке все же может поместиться еще один человек – для него даже установили отдельный подголовник посередине. Фишки VIP-версии с салоном на четверых – перегородка с опускающимся стеклом в верхней части и со встроенным «телевизором» диагональю 48 дюймов, между задними креслами есть массивная тумба с пультом, сами сиденья – с выдвижными подставками для ног и функцией массажа.

У топового Lexus LM еще есть особая климатическая установка: в перегородку интегрированы тепловые датчики, они определяют температуру пассажиров и салона с помощью инфракрасного излучения, дабы затем более точно понять – «где и в какой степени требуется обогрев или охлаждение» (шея, руки или ноги). Разумеется, для модели также предусмотрен комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и др.).

Колеса.ру / Lexus

Шестиместный Lexus LM 350h в Испании стоит 125 000 евро, четырехместный минивэн обойдется в 150 000 евро. Для сравнения, топовый чисто электрический Mercedes EQV там стоит примерно 90 500 евро (здесь и далее – с учетом НДС), а самый навороченный Mercedes-Benz V-Class с 237-сильным дизелем, полным приводом и пакетом AMG испанцам обойдется где-то в 123 000 евро. Кстати, Мерседес скоро представит обновленный бизнесвэн. Ну а продажи Lexus LM в Европе начнутся в октябре текущего года.