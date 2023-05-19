Volkswagen объявил о продаже активов в России

Компания Volkswagen Group официально объявила о продаже своих российских активов, новым владельцем стала компания ООО «Арт-Финанс», связанная с дилерским холдингом «Авилон», говорится в сообщении автоконцерна.
Новому владельцу ООО «Фольксваген Груп Рус» перешел завод в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складская деятельность и финансовые услуги, а также компании «Фольксваген Компоненты и Услуги», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».
Покупатель получил все доли в российский дочерних компаниях Volkswagen, сделка одобрена российскими государственными органами, объявил немецкий производитель.
По данным агентства «Интерфакс», сумма сделки составляет 10,5 млрд рублей.