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Volkswagen объявил о продаже активов в России

Компания Volkswagen Group официально объявила о продаже своих российских активов, новым владельцем стала компания ООО «Арт-Финанс», связанная с дилерским холдингом «Авилон», говорится в сообщении автоконцерна.

Volkswagen объявил о продаже активов в России
© Газета.Ru

Новому владельцу ООО «Фольксваген Груп Рус» перешел завод в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складская деятельность и финансовые услуги, а также компании «Фольксваген Компоненты и Услуги», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

Покупатель получил все доли в российский дочерних компаниях Volkswagen, сделка одобрена российскими государственными органами, объявил немецкий производитель.

По данным агентства «Интерфакс», сумма сделки составляет 10,5 млрд рублей.

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