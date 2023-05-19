В России изменят правила работы дорожных камер

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила, которые ограничивают применение комплексов фотовидеофиксации на дорогах. Госдума приняла соответствующий закон, пишет Autonews.

Законопроект предусматривает создание списка оснований для установки видеокамер, обязательное предупреждение о них, а также согласование с ГИБДД мест их установки.

Так, комплексы фотовидеофиксации могут дислоцироваться на участках дороги с аварийной опасностью, в местах проведения дорожных работ, автобусных полосах, перекрестках, пешеходных переходах и т.д. Камеры могут также появиться в месте, где участились случаи ДТП.

Комплексы могут быть передислоцированы после того, как были прекращены обстоятельства, из-за которых их установили, например, ремонт дорог.