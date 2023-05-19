Рассекречен новый Cadillac CT6, который станет эксклюзивом для Китая

Компания Сadillac рассекретила салон нового седана CT6 для китайского рынка. Модель станет эксклюзивом для КНР, так что ее дизайн привели в соответствие с самыми актуальными трендами: появилась двухъярусная оптика с узкими ходовыми огнями, радиаторная решетка лишилась хромированной окантовки, сохранив лишь минималистичную полоску сверху, а главным новшеством в салоне стал новый цифровой кластер диагональю 33 дюйма, позаимствованный у электрического кроссовера Lyriq.

© Motor.ru / Cadillac CT6

Доработками дизайна дело не ограничилось. Для Cadillac CT6 заявлен чип Qualcomm Snapdragon для мультимедийной системы, продвинутые онлайн-сервисы, усовершенствованная система полуавтоматического управления и адаптивные амортизаторы. А вот базовый мотор остался прежним — это двухлитровая «турбочетверка» мощностью 237 лошадиных сил, которая работает в связке с десятидиапазонным автоматом.

Ранее появилась информация, что CT6 второго поколения построен на заднеприводной платформе GM Omega, а в моторную гамму войдут двигатели с четырьмя и шестью цилиндрами, в том числе двигатель объемом 3,0 литра на 400 лошадиных сил.

Модель Cadillac CT6 присутствует на рынке с 2015 года. В 2018-м седан пережил рестайлинг, а уже в 2020-м производство в США свернули. Несмотря на это, модель продолжает вполне успешно продаваться в Китае.

Motor.ru / Cadillac CT6

Motor.ru / Cadillac CT6

Motor.ru / Cadillac CT6