BMW и Tyde построили электрический катер на подводных крыльях
В течение последнего десятилетия электромобили стали настоящим мейнстримом — почти каждый автопроизводитель в настоящее время предлагает полностью электрическую модель. Но другие транспортные средства не спешат отказаться от ископаемого топлива в пользу электричества.
BMW хочет изменить это вместе с компанией Tyde, которая обычно строит премиальные яхты. Вместе они разработали полностью электрическое судно.
Это 13-метровая лодка, в которой могут разместиться около десяти человек. Пара двигателей мощностью 100 кВт (135 л.с.) и подводные крылья обеспечивают максимальную скорость 30 узлов (55 км/ч). Емкость батареи — 240 кВтч. Запас хода составляет более 50 морских миль (около 100 км), а управлять лодкой можно при помощи 32-дюймового тачскрина с системой BMW Operating System 8.
BMW The Icon имеет длину около 13 м, большое количество окон по периметру и сверху, также звуковую систему с поддержкой Dolby Atmos. ля изготовления всей мебели, в том числе вращающихся кресел, использована листовая сталь, что заставляет солнце бликовать на полу, создавая иллюзию волн.