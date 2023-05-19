BMW и Tyde построили электрический катер на подводных крыльях

В течение последнего десятилетия электромобили стали настоящим мейнстримом — почти каждый автопроизводитель в настоящее время предлагает полностью электрическую модель. Но другие транспортные средства не спешат отказаться от ископаемого топлива в пользу электричества.

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BMW хочет изменить это вместе с компанией Tyde, которая обычно строит премиальные яхты. Вместе они разработали полностью электрическое судно.

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Это 13-метровая лодка, в которой могут разместиться около десяти человек. Пара двигателей мощностью 100 кВт (135 л.с.) и подводные крылья обеспечивают максимальную скорость 30 узлов (55 км/ч). Емкость батареи — 240 кВтч. Запас хода составляет более 50 морских миль (около 100 км), а управлять лодкой можно при помощи 32-дюймового тачскрина с системой BMW Operating System 8.

Carakoom