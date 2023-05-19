Водитель Mercedes пытался скрыться от полиции, услышав о долге в 400 тыс. рублей

Сотрудники калининградской полиции задержали водителя автомобиля Mercedes-Benz , который попытался скрыться во время проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«При проверке документов выяснилось, что на машину наложено ограничение в виде запрета на регистрационные действия, а у владельца имеется задолженность на сумму более 400 тысяч рублей. Во время беседы с сотрудниками Госавтоинспекции водитель внезапно нажал на педаль газа и попытался скрыться», — говорится в сообщении.