Аналитики рассказали о бестселлерах автомобильной вторички

Специалисты онлайн-платформы CM.Expert изучили предложения о продаже б/у авто на популярных досках объявлений и составили топ самых популярных моделей на вторичном рынке в апреле 2023 года.

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Первенство по продажам среди бюджетных авто одержала отечественная «Лада Гранта». Ее купили свыше 10 тыс. раз в среднем за 568,2 тыс. рублей. Также большим спросом пользовались корейские модели – Hyundai Solaris (7,1 тыс. единиц) и «Киа Рио» (6,2 тыс. единиц).

В среднем классе чаще всего продавалась Toyota Camry. Автомобиль разошелся тиражом в 5,9 тыс. раз по средней цене 2,382 млн рублей. Также покупатели предпочитали Skoda Octavia и «Форд Фокус». Продажи Skoda Octavia в апреле составили 3,1 тыс. штук по средней стоимости 1,253 млн рублей, а Ford Focus – 2,9 тыс. раз за 803,6 тыс. рублей.

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Средняя стоимость подержанного автомобиля в среднем составляет 1,27 млн рублей. За месяц удорожание составило 1,8%, а к маю прошлого года цены выросли на 21,4%.