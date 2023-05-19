Аналитики рассказали о бестселлерах автомобильной вторички
Специалисты онлайн-платформы CM.Expert изучили предложения о продаже б/у авто на популярных досках объявлений и составили топ самых популярных моделей на вторичном рынке в апреле 2023 года.
Первенство по продажам среди бюджетных авто одержала отечественная «Лада Гранта». Ее купили свыше 10 тыс. раз в среднем за 568,2 тыс. рублей. Также большим спросом пользовались корейские модели – Hyundai Solaris (7,1 тыс. единиц) и «Киа Рио» (6,2 тыс. единиц).
В среднем классе чаще всего продавалась Toyota Camry. Автомобиль разошелся тиражом в 5,9 тыс. раз по средней цене 2,382 млн рублей. Также покупатели предпочитали Skoda Octavia и «Форд Фокус». Продажи Skoda Octavia в апреле составили 3,1 тыс. штук по средней стоимости 1,253 млн рублей, а Ford Focus – 2,9 тыс. раз за 803,6 тыс. рублей.
В премиальном сегменте наибольшим спросом пользовались BMW 5 серии (2,4 тыс. единиц), Mercedes-Benz E-класса (2,3 тыс. единиц) и Toyota Land Cruiser Prado (2 тыс. экземпляров). Среди лидеров неожиданно появился кроссовер Toyota Harrier, который в апреле текущего года продавался в среднем за 2,344 млн рублей.
Средняя стоимость подержанного автомобиля в среднем составляет 1,27 млн рублей. За месяц удорожание составило 1,8%, а к маю прошлого года цены выросли на 21,4%.
Несмотря на подорожание, машины стали продаваться быстрее. Так, частники перепродают авто за 38 дней, а дилеры – за 29 дней, хотя еще в начале года у компаний на это уходило в среднем 40 дней.