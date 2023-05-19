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Раскрыты сроки выхода седана Arrizo 8 на рынок РФ

Старт продаж седанов Chery Arrizo 8 на российском рынке запланирован на июнь-июль. Такой информацией поделился в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель китайской марки в России.

Габариты кузова Chery Arrizo 8 напоминают размеры популярного в России Toyota Camry и Hyundai Elantra. Так, длина новинки составляет 4780 мм, ширина - 1843 мм, высота- 1469 мм.

На домашнем рынке седан можно приобрести с 1,6-литровым турбомотором (197 л.с., 290 Нм) в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Минимальная стоимость Chery Arrizo в КНР составляет от 109 тыс. юаней (1,2 млн рублей в пересчете).

В России изменят правила работы дорожных камер

Ранее портал Autonews.ru, ссылаясь на сразу две крупных московских торговых компании, сообщил, что китайские кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro поступят к российским дилерам не раньше июня 2023 года.

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