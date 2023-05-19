Новые внедорожники Nissan Armada продают в России по цене от 9 млн рублей

Российские дилеры сразу в нескольких крупных городах начали предлагать покупателям большой внедорожник Nissan Armada . Соответствующие предложения появились на популярных онлайн-площадках и на сайтах дилеров.

Так, один из автосалонов в Москве предлагает купить Nissan Armada, оснащенный бензиновым двигателем рабочим объемом 5,6 литра мощностью 400 лошадиных сил за 9 млн рублей. В паре с мотором работает семиступенчатый автомат и полный привод.

Также в комплектацию входят светодиодная оптика, электрорегулировки передних кресел, подогрев всех сидений, камера заднего вида, датчики парковки, двухзонный климат-контроль и другие опции. В Омске аналогичный Nissan Armada предлагается уже за 9,5 млн рублей. Внедорожник Nissan Armada предназначается для североамериканского рынка, где он конкурирует с Toyota Sequoia и Chevrolet Tahoe.