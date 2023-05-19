Hyundai воссоздала культовый концепт Pony Coupe 1974 года

Hyundai воссоздал одну из своих самых культовых моделей, Pony Coupe Concept, которая была представлена на автосалоне в Турине в 1974 году. Автопроизводитель работал с итальянским дизайнерским домом GFG Style, основанным Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио.

Плотную ткань сняли с перестроенной модели на озере Комо, Италия, на первом мероприятии Hyundai Reunion. Hyundai использовала точные характеристики и материалы оригинала при создании этого уникального экземпляра.

Изначально Hyundai планировала, что Pony Coupe Concept станет серийной дорожной моделью, но сложные экономические условия в конце 1970-х сделали это невозможным. Он характеризуется культовыми геометрическими линиями и очень интригующим дизайном, который лучше всего смотреть со стороны. У него длинный передний свес, расширенные колесные арки, серебристые колеса и толстые средние стойки. Форма заднего стекла добавляет автомобилю привлекательности, поэтому неудивительно, почему Hyundai использовал оригинальный автомобиль в качестве вдохновения для N Vision 74 и Ioniq 5 EV.

Заглянуть внутрь салона — все равно, что сделать шаг назад во времени. Односпицевый руль Hyundai выделяется, как и двухцветные ковшеобразные сиденья и парящий дизайн приборной панели.