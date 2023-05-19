В столичном каршеринге появились новые Ford Mustang GT

О пополнении столичного автопарка сообщила пресс-служба оператора. Новые спорткары доступны в разных цветах и с различными типами кузова. Новинки пополнили модельный ряд «Мустангов», который о сегодняшнего дня был представлен культовыми маслкарами 1965 и 1969 годов выпуска. Арендовать автомобили можно от одного до 24 часов.

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Клиентам «Яндекс Драйва» доступны заднеприводные Ford Mustang GT в кузовах купе и кабриолет красного и синего цветов. Оба спорткара оборудованы пятилитровым бензиновым V8 мощностью 450 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической трансмиссией.

Арендовать машины могут пользователи «Драйва» возрастом от 26 лет, а также минимальным стажем от шести лет. При этом рейтинг в профиле вождения должен быть не меньше 42.

Спорткары доступны для аренды на один, два, три, шесть и 24 часа. Минимальная стоимость аренды составляет 4620 рублей. Чтобы найти «Мустанги» на карте необходимо включить радар в приложении.