Что такое автомобили JDM или самые известные "японки"

JDM, или Japanese Domestic Market (японский внутренний рынок), – это термин, используемый в автомобильной индустрии для описания японских автомобилей, выпущенных для продажи на внутреннем рынке Японии.

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История и происхождение JDM

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Появление термина JDM связано с уникальностью японского автомобильного рынка. В 1980-1990-е годы Япония стала одной из ведущих стран в области автомобилестроения и предлагала автомобили, отличающиеся надежностью, инновационностью и уникальным дизайном.

Многие автомобили, производимые для внутреннего рынка, имели технические характеристики и особенности дизайна, которые отличались от моделей для экспорта. Это обусловлено различными факторами, включая специфические правила и нормы, применяемые в Японии, а также уникальные предпочтения японских потребителей. Если посмотреть на автомобили для внутреннего рынка Японии сегодня, то будет то же самое – огромное количество занятных машин, которые мы никогда не видели в продаже в других странах. Таким образом, философия внутреннего автомобильного рынка все еще живет в Японии.

Почему JDM пользуется спросом в мире

JDM-автомобили завоевали сердца автолюбителей по всему миру благодаря своему уникальному сочетанию качества, производительности и стиля. Это привело к появлению целой культуры вокруг JDM: с собственными событиями, встречами и даже стилем жизни. Эти автомобиля ценятся не только любителями-энтузиастами, но хорошо проявляют себя и в профессиональном автоспорте. В том же парном дрифтинге большая часть машин - это японки с большим количеством тюнинга. Также JDM-автомобили славятся возможностью раскочегарить их до 1000 л.с. так, чтобы этот мотор не лёг после первого круга.

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JDM в России

В России JDM-автомобили также пользуются большой популярностью. Одной из причин является высокое качество японских автомобилей, а также их надежность и долговечность. Помимо этого, у нас эта категория машин сильно дешевле остальных из-за правого руля, они даже получили собственное сокращенное название «прули» от словосочетания «правый руль». Сегодняшние условия таковы, что многие автолюбители вынуждены соглашаться на правый руль только из-за низкой цены, потому что экономия может достигать не только сотен тысяч, но и миллионов рублей. Кроме того, многие российские автолюбители ценят JDM за возможность выделиться из толпы, ведь эти автомобили часто имеют уникальный узнаваемый дизайн.

Основные представители JDM

Среди автомобилей для внутреннего японского рынка есть несколько знаковых моделей, которые особенно популярны по всему миру.

Nissan Skyline GT-R. Эта легендарная модель является символом JDM. Она известна мощностью, уникальным дизайном и богатой историей в автоспорте. Легко тюнингуется, принимает участие в съемках большинства частей кино-франшизы «Форсаж». Выпускается до сих пор в том числе в версии для «всего остального мира», любима многими гонщиками.

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Toyota Supra. Еще один знаковый и крайне узнаваемый автомобиль JDM. Toyota Supra прославилась примерно в одно время с Nissan Skyline, тоже засветилась в «Форсаже», причем с тем же киногероем, что и «скайлайн». Обладает огромным потенциалом по тюнингу кузова и двигателя. Сегодня старых кузовов осталось очень мало и стоят они больших денег. Найти «живой» экземпляр - удача.

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Honda Civic Type R. Благодаря низкой цене и огромному количеству тюнинга, считалась входным билетом в мир JDM. За небольшие деньги можно было снять несколько сотен дополнительных лошадей, а низкий вес и компактные габариты позволяли автомобилю быть очень быстрым и маневренным.

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Subaru Impreza WRX STI. Этот автомобиль получил известность благодаря своей уникальной системе полного привода, на которую многие молятся до сих пор. У «импрезы» прекрасная раллийная карьера – на ней не ездил и не выигрывал только ленивый. Каждый год на каждом этапе ралли, этот автомобиль приносил кубки. Ее заслуженно называют «легендой мирового ралли».

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Toyota Mark II. А вот это уже настоящая уличная легенда, потому что является самой доступной машиной Е-класса из Японии и даже в базе обладал мощностью под 300 лошадей. Если было мало денег, можно было купить «марк» по цене мотоцикла и какое-то время даже не вкладываться в тюнинг.

У нее огромное количество модификаций, но в России самой известной является Chaser. Отличительные особенности после легкого тюнинга: низкая посадка, огромная выхлопная труба диаметром сантиметров 10-15 и синим напылом по краям, плюс большие хромированные диски. В целом «марк» очень любим молодыми людьми, которые продолжают за ними охотиться.

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В итоге