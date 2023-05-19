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"Москвич" поставит 3 тысячи автомобилей для сервисов такси

Компания "Москвич" поставит три тысячи кроссоверов в сервисы такси "Таксовичкоф" и "Ситимобил" до 2024 года. Большая часть автомобилей будет передана фирмам уже в этом году.

"Москвич" поставит три тысячи автомобилей для сервисов такси
© Российская Газета

Уточняется, что речь идет о кроссоверах "Москвич 3" с автоматической трансмиссией CVT в комплектации "Стандарт". Автомобили будут работать в сервисах такси по всей стране.

Напомним, модель с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. Не так давно появилась новая версия кроссовера, которую назвали "Комфорт": в ней есть обогрев сидений и цифровая приборка. Стоит она от 2 250 000 рублей.

4 апреля марка рассекретила новую модель - "Москвич 6". Продажи машины должны начаться в сентябре. Цены и технические характеристики пообещали опубликовать ближе к старту продаж. Также до конца года в России появится новый кроссовер бренда. Его должны назвать "Москвич 5".

В этом году планируется выпустить 50 тысяч машин, 10 тысяч из которых - с электродвигателем.

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