Индийская Tata Motors может построить завод в Великобритании

Как сообщает SPEEDME.RU, в Великобритании может быть построен огромный завод по производству аккумуляторных батарей для электрических автомобилей. Дело в том, что вместо Испании компания Tata Group намерена выбрать Англию.

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Стоит отметить, что индийский бренд охватывает в своей работе самые разнообразные сферы, начиная от соли, заканчивая автомобилями. Однако теперь компания делает фокус на строительство завода в Великобритании. К такому решению Tata пришла после информации о предоставлении поддержки от страны.