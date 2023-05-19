Индийская Tata Motors может построить завод в Великобритании

Индийская Tata Motors хочет построить завод в Великобритании
Как сообщает SPEEDME.RU, в Великобритании может быть построен огромный завод по производству аккумуляторных батарей для электрических автомобилей. Дело в том, что вместо Испании компания Tata Group намерена выбрать Англию.
Стоит отметить, что индийский бренд охватывает в своей работе самые разнообразные сферы, начиная от соли, заканчивая автомобилями. Однако теперь компания делает фокус на строительство завода в Великобритании. К такому решению Tata пришла после информации о предоставлении поддержки от страны.
По данным источника, на сегодняшний день не принято окончательное решение по этому вопросу. Решение Tata в пользу Великобритании обеспечило бы будущее заводов JLR в стране.