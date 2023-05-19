Hyundai и Kia выплатят 200 млн долларов владельцам угнанных авто

Hyundai и Kia выплатят владельцам угнанных авто 200 млн долларов
В прошлом году в одной из соцсетей был запущен челлендж по угону автомобилей марок Hyundai и Kia. Весной этого года суды были завалены коллективными исками от пострадавших владельцев в ходе этой "забавы". Корейские автопроизводители урегулировали споры, согласившись выплатить компенсацию и штрафы, общий размер которых составляет 200 млн долларов.
Суть челленджа заключалась в том, чтобы угнать автомобиль Hyundai или Kia. Обладать какими-то специальными навыками и знаниями совсем не обязательно - нужно лишь быть уверенным пользователем гаджетов. Если дверь закрыта, то "угонщикам" приходилось вскрывать автомобиль: возможно, кто-то делал это элегантно, с минимальным ущербом для машины, а кто-то не стеснялся и разбивал окно. Так или иначе, страдала внутренняя отделка.
Компенсация со стороны Hyundai и Kia покрывает не только стоимость ремонта, ущерб общественному имуществу, нанесённый во время "покатушек" хулиганов, но и расходы владельцев на такси, каршеринг, уплату штрафов, эвакуатор и другие, которые не покрываются обычной страховкой.
Мировое соглашение Hyundai и Kia затрагивает примерно 8,3 млн владельцев автомобилей 2011-2022 годов выпуска: в списке Hyundai - Elantra, Tucson, Sonata, Accent, Kona и Santa Fe; Kia - Forte, Optima, Rio, Sedona, Sorento, Soul и Sportage.