Hyundai и Kia выплатят 200 млн долларов владельцам угнанных авто

В прошлом году в одной из соцсетей был запущен челлендж по угону автомобилей марок Hyundai и Kia. Весной этого года суды были завалены коллективными исками от пострадавших владельцев в ходе этой "забавы". Корейские автопроизводители урегулировали споры, согласившись выплатить компенсацию и штрафы, общий размер которых составляет 200 млн долларов.

© Пресс-служба Hyundai /Российская Газета

Суть челленджа заключалась в том, чтобы угнать автомобиль Hyundai или Kia. Обладать какими-то специальными навыками и знаниями совсем не обязательно - нужно лишь быть уверенным пользователем гаджетов. Если дверь закрыта, то "угонщикам" приходилось вскрывать автомобиль: возможно, кто-то делал это элегантно, с минимальным ущербом для машины, а кто-то не стеснялся и разбивал окно. Так или иначе, страдала внутренняя отделка.

Компенсация со стороны Hyundai и Kia покрывает не только стоимость ремонта, ущерб общественному имуществу, нанесённый во время "покатушек" хулиганов, но и расходы владельцев на такси, каршеринг, уплату штрафов, эвакуатор и другие, которые не покрываются обычной страховкой.