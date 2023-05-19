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В России спрогнозировали снижение цен на бензин

Биржевые оптовые цены на автомобильное топливо в России обновляют исторические рекорды. Как сообщает ТАСС, на 18 мая его стоимость поднялась выше 61,5 тысяч рублей за тонну. Тем временем Life со ссылкой на аналитиков пишет, что в среднесрочной перспективе розничная стоимость бензина на АЗС может даже снизиться по сравнению с нынешними значениями.

В России спрогнозировали снижение цен на бензин
© globallookpress.com

По словам главы аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в качестве примера можно взять ситуацию с топливом, возникшую текущей зимой. Так, в феврале биржевые цены на бензин росли заметными темпами, однако розничные увеличились лишь на 1-2%. Если в ближайшее время цены на заправках вырастут, то не значительно.

Однако в среднесрочной же перспективе, при условии сохранении текущих трендов, цены могут либо откатиться к нынешним значениям, либо дополнительно уменьшиться. Деев считает, что сейчас санкции вызывают рост профицита предложения нефтепродуктов, что неизменно приведет к удешевлению бензина. Разумеется, если тенденция сохранится.

В Минэнерго также прокомментировали ситуацию. По оценке ведомства, топливо для рядовых автомобилистов не подорожает. Кроме того, дефицита также не ожидается, даже с учетом начала посевной кампании и сезона ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Министерство подчеркивает, что в стране накоплены достаточные запасы топлива.

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