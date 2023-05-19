Omoda и Jaecoo займутся электрифицированными силовыми установками

Китайские бренды Omoda и Jaecoo, входящие в состав компании Chery, представили новые экологичные технологии для использования в моделях с новыми видами силовых установок.

Первым электрифицированным автомобилем Omoda стал кроссовер OMODA С5 EV — электрическая версия модели Omoda C5, представленной, в том числе, и на российском рынке. Эта модель станет флагманом развития марки, отвечая запросу на экологически чистую мобильность.

Марка Jaecoo работает на подзаряжаемым гибридом. Пока не представленная модель выйдет на рынок в конце 2023 года.