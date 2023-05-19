Toyota представила пикап Tacoma четвертого поколения

Японская компания Toyota представила новое, четвертое по счету, поколение пикапа Tacoma. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

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Отмечается, что новинка построена на унифицированной платформе TNGA-F. В конструкции машины использованы алюминиевые детали. В частности, из этого металла сделан откидной борт. Дизайном пикапа занималась калифорнийская студия Calty.

На выбор покупателю предложат автомобили с полноценной двухрядной кабиной (Double Cab), а также версию под названием XtraCab, где вместо задних сидений оборудована площадка для багажа. В салоне на передней панели находится 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Перед водителем расположен четырехспицевый мультируль и семидюймовая виртуальная панель.

В базовых комплектациях Toyota Tacoma будет доступна с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 278 л.с. Топовая версия получит гибридную силовую установку на основе этого же турбомотора, который будет дополнен электродвигателем. Суммарная мощность такого агрегата составит 326 л.с. Привод — задний или полный.