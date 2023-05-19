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В Узбекистане открыли завод по производству китайских автомобилей Exeed

В Узбекистане состоялась официальная церемония открытия автомобильного завода Exeed. Об открытии нового предприятия св режиме видеоконференции объявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который сейчас находится с официальным визитом в Китае.

В Узбекистане открыли завод по производству автомобилей Exeed
© Южный автомобиль

По словам генерального директора Asaka Motors Акрамжона Тухтабаева, новый завод будет иметь большое значение для экономического развития Узбекистана. При производстве автомобилей на заводе Exeed будут применяться современные технологии, а также прогрессивные методы сборки, что позволит выпускать высокое качество продукции.

Южный автомобиль

Как сообщили «Южному автомобилю» представители Asaka Motors, новый завод позволит создать дополнительные рабочие места,а также поспособствует привлечению инвестиций в регион. На заводе будут выпускать три модели EXEED - компактного кроссовера LX, среднеразмерного кроссовера TXL и полноразмерный внедорожника VX.

На стадии сборки из комплектующих (SKD) завод будет выпускать 20 000 автомобилей в год и до 150 000 автомобилей в год на стадии полного цикла производства (CKD). Удивительно, но завод построили очень быстро. Cоглашение между Exeed и Asaka Motors было подписано в январе 2023 года.

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