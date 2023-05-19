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В России многодетные семьи могут освободить от транспортного налога

В России предложили освободить от транспортного налога многодетные семьи. С новой инициативой выступил депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он внес законопроект, предусматривающий введение новой категории льготников. По мнению депутата, актуальный перечень граждан, которым положены льготы от государства требует дополнения.

Многодетные семьи могут освободить от транспортного налога
© Motor.ru

Согласно законопроекту, от транспортного налога нужно освободить граждан, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей. Кроме того, льготу предложили распространить на единственного родителя детей, не достигших совершеннолетия. При этом освобождение будет действовать на транспортные средства, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.

В конце февраля от транспортного налога [предлагали]((https://motor.ru/news/tax-28-02-2023.htm) освободить семьи с детьми-инвалидами. Тогда льготу собирались распространить на один автомобиль в семье вне зависимости от мощности.

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