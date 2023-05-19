Munro MK: пикап с фантастической проходимостью и «бесконечным» сроком службы

Шотландский стартап Munro Vehicles представил электрический пикап MK_1, сделанный на базе одноимённого внедорожника, и уже принимает на него заказы. Цена — от 49 995 фунтов стерлингов без налогов.

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Электрический внедорожник Munro MK_1 дебютировал в прошлом году и привлёк к себе большое внимание благодаря брутальному ящикообразному дизайну от Росса Комптона и ряду интересных технических решений. Дизайн MK_1, к слову, уже стал предметом судебного разбирательства между Munro Vehicles и Bollinger Motors, но несмотря на этот неприятный инцидент клиентов у Munro Vehicles уже так много, что им приходится выстраиваться в очередь. На пикап ещё до премьеры было собрано более 200 заказов. Другое дело, что Munro Vehicles в принципе пока не собирается становиться крупным автопроизводителем. В этом году Munro Vehicles изготовит всего 50 машин, в следующем — 250, к 2027 году мощность собственного завода компании в пригороде Глазго вырастет до 2500 машин в год.

Колеса.ру

Munro MK_1 адресован горнодобывающим и строительным предприятиям, спасательным службам, военным, фермерам и просто любителям отдыха на дикой природе, в него заложен большой запас прочности (расчётный ресурс — 50 лет) и возможность бесконечной модернизации по мере естественного износа и морального старения тех или иных комплектующих.

Колеса.ру

Пикап Munro MK_1, по сути, ничем не отличается от исходного внедорожника, даже габариты у обеих моделей идентичные: длина — 4590 мм, ширина — 1812 мм, высота — 2010 мм, колёсная база — 3255 мм. Грузоподъёмность пикапа — 1050 кг (в кузов помещается стандартный европоддон), допустимая масса буксируемого прицепа — 3,5 т. Дорожный просвет — 480 мм, угол въезда — 84 градуса, угол съезда — 51 градус. В основе Munro MK_1 лежит мощная стальная рама собственной разработки, кузов изготовлен из алюминия.

Пикап, как и внедорожник, предлагается в трёх версиях — Utility, Range и Performance, все они оснащаются единственным компактным электромотором с осевым магнитным потоком, на версиях Utility и Range его максимальная отдача составляет 220 кВт (299 л.с.) и 600 Нм, на версии Performance — 280 кВт (381 л.с.) и 700 Нм. Версии Utility и Range разгоняются до 100 км/ч за 7,6 с, версия Performance — за 4,9 с, максимальная скорость во всех случаях ограничена на отметке 129 км/ч.

Электромотор у Munro MK_1 расположен в недрах центрального тоннеля и пристыкован прямо к 2-ступенчатой раздаточной коробке, а далее мощность на все колёса передаётся через классическую систему полного привода с тремя дифференциалами (для всех доступны блокировки).

Колеса.ру

Подвеска спереди и сзади зависимая, пружинная, рассчитанная на тяжёлую работу на бездорожье. Тормоза на всех колёсах дисковые невентилируемые — от охлаждающих отверстий разработчики отказались, опасаясь их засорения грязью. Перегрева тормозов можно не опасаться, поскольку высокая рекуперативная мощность электромотора позволяет реализовать режим езды в одну педаль, поэтому традиционные тормоза Munro MK_1 в большинстве случаев вообще не нужны.

Ёмкость батареи у версии Utility — 61,2 кВт·ч, у Range и Performance — 82,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке сильно зависит от условий эксплуатации, у версий Range и Performance он может достигать 305 км. Максимальная мощность зарядки у батареи ёмкостью 61,2 кВт·ч — 70 кВт, у батареи ёмкостью 82,4 кВт·ч — 94 кВт, в обоих случая пополнить заряд с 15 до 80% можно за 36 минут.

Колеса.ру

Интерьеры у пикапа и внедорожника Munro MK_1 идентичны: здесь нет современных систем пассивной безопасности, но есть немало удобств, в том числе климат-контроль, подогрев передних сидений, 270-ваттная аудиосистема (6 громкоговорителей), 9-дюймовый мультимедийный экран, камера заднего вида, два USB-порта для зарядки гаджетов и две полочки беспроводной зарядки для смартфонов. Износостойкую обивку/отделку можно мыть из шланга. Владельцам пикапа особенно пригодятся два багажных отсека в передних крыльях, куда можно положить некрупный инвентарь.