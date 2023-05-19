Брутальный рамный внедорожник шотландской фирмы Munro стал пикапом

Одноименный рамный внедорожник с акцентом на простоту и надежность дебютировал полгода назад. Новое исполнение идентично ему внешне, если не считать открытой грузовой платформы, более удобной для погрузки фермерского и строительного оборудования. Технические характеристики тоже одинаковые, как и цена — около 50 тысяч фунтов стерлингов или 4,9 миллиона рублей.

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Munro Vehicles постаралась сделать свои машины насколько неприхотливыми, что они должны прослужить около полувека — по крайней мере, так заверяет сам производитель.

Как и исходный рамный внедорожник Mk_1, пикап оснащен единственным электродвигателем мощностью 299 либо 381 силу (700 Нм крутящего момента). Мотор запитывается от NMC-батареи емкостью 82,4 киловатт-часа, обеспечивающей до 322 километров автономного хода и способной принимать энергию от 100-киловаттных зарядных устройств.

С места до 100 километров в час пикап в лучшем случае разгоняется за 4,9 секунды, однако нагрузка уменьшит как скорость разгона, как и не слишком высокий запас хода. Грузоподъемность Mk_1 составляет 1,05 тонны, а максимально допустимая масса прицепа — 3,5 тонны. Дорожный просвет не уточняется, но у внедорожника он равен впечатляющим 480 миллиметрам.

В Munro сообщили, что набрали уже 200 заказов на Mk_1 в обеих модификациях, что займет производственные мощности шотландской марки на два года. Чтобы удовлетворить высокий спрос на электрические вездеходы она обещает ускорит поиск новых помещений.