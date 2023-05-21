Новая Toyota Tacoma удивила креслами с регулируемыми амортизаторами. На пикапе четвёртого поколения дебютировали сиденья IsoDynamic Performance с парой гидравлических демпферов. Toyota утверждает, что новинка разработана специально для бездорожья, а седоки будут меньше утомляться при движении по пересечённой местности. Вдобавок, благодаря новым креслам стабилизируется поле зрения водителя, а фокусироваться на вождении будет проще.

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Сиденья IsoDynamic Performance даже выглядят нестандартно: позади спинок с интегрированными подголовниками мощный короб, стилизованный под карбон, а вибрации будут гаситься воздушно-масляными амортизаторами, которые способны нивелировать и вертикальные, и горизонтальные перемещения кресла. Интересно, что настройки можно менять в широком диапазоне.

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Манометры показывают диапазон регулировок от 60 до 170 фунтов на квадратный дюйм (эквивалент 4,1-11,7 бара), но никакой инструкции, которая советует выбирать определённые параметры, Toyota пока не разместила. Настраивать кресла советуют в зависимости от массы тела и предпочтений пассажиров. При необходимости можно заблокировать амортизаторы или стравить давление.

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Toyota Tacoma TRD Pro бывает только с гибридной силовой установкой iForce Max (пиковая отдача — 331 сила, 630 Нм). У таких пикапов жёстко подключаемый полный привод, есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. А ещё с завода установлены шины с внешним диаметром 33 дюйма и регулируемые амортизаторы Fox с выносными резервуарами.

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