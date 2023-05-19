В Азербайджане будут выпускать автомобили российской компании Sollers

Компании «Соллерс» и «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей в Азербайджане, говорится в сообщении отечественного производителя.

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Соглашение предполагает организацию производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия «Азермаш» с использованием комплектующих, импортируемых из России. Какие модели планируется выпускать в соседней стране, не уточняется.

«Соллерс» запустила сборочное производство коммерческих моделей Argo и Atlant на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в конце 2022 года. Автомобили Sollers Argo предлагаются по цене от 2,6 млн рублей. Модель Atlant стоит минимум 2,9 млн рублей и выпускается в нескольких вариантах с полной массой от 2,5 до 4,2 т. Автомобили оснащаются дизельными моторами мощностью 139 или 150 л.с.