В Азербайджане будут выпускать автомобили российской компании Sollers
Компании «Соллерс» и «Азермаш» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей в Азербайджане, говорится в сообщении отечественного производителя.
Соглашение предполагает организацию производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия «Азермаш» с использованием комплектующих, импортируемых из России. Какие модели планируется выпускать в соседней стране, не уточняется.
«Соллерс» запустила сборочное производство коммерческих моделей Argo и Atlant на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в конце 2022 года. Автомобили Sollers Argo предлагаются по цене от 2,6 млн рублей. Модель Atlant стоит минимум 2,9 млн рублей и выпускается в нескольких вариантах с полной массой от 2,5 до 4,2 т. Автомобили оснащаются дизельными моторами мощностью 139 или 150 л.с.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» устроит серию выставок по России, на которых покажет новые коммерческие автомобили.