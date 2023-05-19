Завод «Москвич» получил рекордный заказ на автомобили

Заказ разместила группа компаний People&People, которой принадлежат сервисы вызова такси «Ситимобил» и «Таксовичкофф». Именно для этих сервисов компания планирует закупить крупную партию кроссоверов «Москвич 3». К соглашению по заказу стороны пришли на IV Международном транспортном фестивале SPbTransportFest. «Москвич» передаст агрегатору партию из трех тысяч новых кроссоверов в комплектации «Стандарт» с автоматической коробкой передач.

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Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин отметил, что кроссоверы идеально подходят для ежедневных поездок и смогут обеспечить пассажирам высокий уровень комфорта.

Большую часть заказа «Москвич» обязуется поставить до конца текущего года, а некоторые машины будут доступны по программе «СитиПарк», которая позволяет получить полностью укомплектованный автомобиль для работы без первоначального взноса.