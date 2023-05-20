Российские сервисы такси закупят автомобили на заводе «Москвич»

Завод «Москвич» поставит сервисам такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» 3 тысячи автомобилей до конца года. Соответствующее соглашение подписано в рамках IV международного транспортного фестиваля SPbTransportFest в Петербурге, сообщает ТАСС.

Сумма контракта не раскрывается.

По словам генерального директора управляющей сервисами компании People & People, выбор в пользу автомобилей «Москвич» был сделан, в том числе ориентируясь на соотношение цена-качество.

В скором времени эти автомобили появятся на улицах Петербурга, Москвы и в других городах РФ.