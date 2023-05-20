Audi готовит экстремальную версию хэтчбека RS 3

Осенью 2022 года линейка Audi RS 3 пополнилась лимитированной версий performance. Каждый из 300 хэтчбеков получил не только богатую комплектацию и ряд отличий в оформлении экстерьера и интерьера, но и технические доработки — перенастроенную коробку передач и более мощный двигатель. Но в ближайшем будущем появится ещё более могучая версия Audi RS 3. Ей обещана существенная прибавка в мощности культового 5-цилиндрового бензинового турбомотора. Сроки дебюта новинки пока неизвестны.