The Grand Tour анонсировал новое путешествие по Европе

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустит ещё как минимум один эпизод The Grand Tour — автомобильного шоу, которое Джереми Кларксон запустил совместно со своими коллегами по проекту Top Gear Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом. На фоне скандала из-за высказываний Кларксона в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл пошли слухи о закрытии проекта, но отснятые спецвыпуски всё-таки выйдут в эфир. Первым станет эпизод Eurocrash, премьера которого намечена на 16 июня.

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Amazon Prime Video на сей раз не стал публиковать видеотизеров нового проекта, ограничившись фотографиями в соцсетях, с помощью которых и был анонсирован The Grand Tour: Eurocrash. Эпизод будет посвящён путешествию трёх ведущих по Центральной Европе.

В рамках специального выпуска трио преодолеет более двух тысяч километров, проехав из Польши в Словению, посетив по пути Словакию и Венгрию. Не обойдётся и без аварий — если в последнем выпуске, A Scandi Flick, свою машину разбил Джеймс Мэй, то в новом эпизоде в аварию попадёт Ричард Хаммонд.