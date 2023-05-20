$79.91-0.1386.28-0.22

The Grand Tour анонсировал новое путешествие по Европе

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустит ещё как минимум один эпизод The Grand Tour — автомобильного шоу, которое Джереми Кларксон запустил совместно со своими коллегами по проекту Top Gear Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом. На фоне скандала из-за высказываний Кларксона в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл пошли слухи о закрытии проекта, но отснятые спецвыпуски всё-таки выйдут в эфир. Первым станет эпизод Eurocrash, премьера которого намечена на 16 июня.

The Grand Tour анонсировал новое путешествие по Европе
© motor.ru

Amazon Prime Video на сей раз не стал публиковать видеотизеров нового проекта, ограничившись фотографиями в соцсетях, с помощью которых и был анонсирован The Grand Tour: Eurocrash. Эпизод будет посвящён путешествию трёх ведущих по Центральной Европе.

В рамках специального выпуска трио преодолеет более двух тысяч километров, проехав из Польши в Словению, посетив по пути Словакию и Венгрию. Не обойдётся и без аварий — если в последнем выпуске, A Scandi Flick, свою машину разбил Джеймс Мэй, то в новом эпизоде в аварию попадёт Ричард Хаммонд.

Судя по тизерам, Хаммонд отправится в путешествие на пикапе-кабриолете Chevrolet SSR родом из начала 2000-х, Мэй будет управлять кабриолетом Crosley, выпускавшимся в 1930-1950-е годы, а Кларксон свядет за руль эпатажного Mitsuoka Le-Seyde, который в 1990-е делали на базе Nissan Silva S13.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий