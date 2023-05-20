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Марка Tesla начала предлагать машины из наличия по более низким ценам, чем под заказ

Tesla предлагает скидки более 1300 долларов на некоторые автомобили Model 3 в своем ассортименте в США после еще более высоких скидок в Европе, согласно обзору Reuters на своем веб-сайте, даже несмотря на то, что производитель электромобилей поднял цены в США на большинство новых заказанных автомобилей в этом месяце.

Tesla начала предлагать машины из наличия по более низким ценам, чем под заказ
© globallookpress.com

По словам аналитиков, столкнувшись с экономическими препятствиями и растущей конкуренцией, Tesla в этом году агрессивно снизила цены на автомобили в нескольких регионах и прибегает к традиционной тактике автопроизводителей, предлагая стимулы для очистки запасов.

Во вторник генеральный директор Илон Маск сообщил акционерам, что Tesla впервые попробует рекламу, что, по мнению аналитиков, может повысить спрос. Маск предупредил, что Tesla не застрахована от мировой экономики, предсказывая, что в следующие 12 месяцев будет сложно. Цены на Model 3 в США начинаются с 40 240 долларов, а на Model Y — с 47 490 долларов.

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