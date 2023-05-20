Tesla начала предлагать машины из наличия по более низким ценам, чем под заказ

Tesla предлагает скидки более 1300 долларов на некоторые автомобили Model 3 в своем ассортименте в США после еще более высоких скидок в Европе, согласно обзору Reuters на своем веб-сайте, даже несмотря на то, что производитель электромобилей поднял цены в США на большинство новых заказанных автомобилей в этом месяце.

По словам аналитиков, столкнувшись с экономическими препятствиями и растущей конкуренцией, Tesla в этом году агрессивно снизила цены на автомобили в нескольких регионах и прибегает к традиционной тактике автопроизводителей, предлагая стимулы для очистки запасов.