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Range Rover Sport повысили мощность до 653 лошадиных сил

Тюнинговое ателье, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, представило программу доработки нового поколения кроссовера Range Rover Sport. Взяв за основу топовую заводскую версию модели Range Rover Sport P530 First Edition, тюнеры подготовили ещё более мощный вариант автомобиля. Модель адресована тем, кто не может или не хочет дождаться заводской версии Range Rover Sport SVR. Доработки коснулись техники и внешности.

Range Rover Sport повысили мощность до 653 лошадиных сил
© motor.ru

Флагманская версия кроссовера с 4,4-литровым V8 от BMW развивает 530 лошадиных сил и 750 Нм, но после вмешательства специалистов Manhart эти параметры увеличиваются до 653 сил и 900 Нм.

Достичь прибавки в мощности позволил новый блок управления двигателем MHtronik и спортивная выхлопная система. Прочие технические доработки включают в себя заниженную на 30 миллиметров подвеску, которая сочетается с ажурными 24-дюймовыми колёсами фирменного для ателье золотистого цвета.

Дополняют облик модели такие же золотистые наклейки на кузов. Интерьер практически не изменился, поскольку тюнеры не подготовили для интерьера Range Rover Sport даже фирменных аксессуаров, но в компании подчёркивают, что по желанию клиента могут изменить обивку на другие материалы.

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