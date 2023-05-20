Hongqi представляет внедорожник E-LS

Hongqi E-LS — это шанхайский шоу-кар, на борту которого предусмотрена технология автономного вождения 5-го уровня. Компания обещает нам что-то подобное в производстве через несколько лет, хотя подробностей говорить пока рано.

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По сравнению с текущим модельным рядом роскошного автопроизводителя, большая решетка радиатора — это единственное, что их объединяет. В остальном стиль довольно нетипичен для Hongqi, с небольшим количеством дизайна Bentley Bentayga, казалось бы, смешанного. Кривые плавные, фары кажутся инкрустированными драгоценными камнями, а задние фонари представляют собой многоярусные горизонтальные полосы.