В Узбекистане открыли завод по производству китайских автомобилей Exeed

Автозавод Exeed расположен в Сырдарье. На площадке планируется производство трех моделей — компактного кроссовера LX, среднеразмерного кроссовера TXL и полноразмерного внедорожника VX. Продажи автомобилей запланированы на июнь. Эти модели официально представлены на российском рынке.

Мощность завода составляет 20 тыс. автомобилей в год на стадии крупноузловой сборки (SKD) и до 150 тыс. автомобилей в год при мелкоузловой сборке (CKD). Производством Exeed в Узбекистане займется компания Asaka Motors.