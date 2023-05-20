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В Узбекистане открыли завод по производству китайских автомобилей Exeed

В Узбекистане открылся завод по производству китайских автомобилей бренда Exeed, стоимость проекта составляет $390 млн, сообщает «Газета.uz»

В Узбекистане открыли завод по производству китайских автомобилей Exeed
© Exeed VX

Автозавод Exeed расположен в Сырдарье. На площадке планируется производство трех моделей — компактного кроссовера LX, среднеразмерного кроссовера TXL и полноразмерного внедорожника VX. Продажи автомобилей запланированы на июнь. Эти модели официально представлены на российском рынке.

Мощность завода составляет 20 тыс. автомобилей в год на стадии крупноузловой сборки (SKD) и до 150 тыс. автомобилей в год при мелкоузловой сборке (CKD). Производством Exeed в Узбекистане займется компания Asaka Motors.

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