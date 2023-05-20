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BMW превратила Z4 в эксклюзивный двухместный универсал

Главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк сдержал своё обещание и представил новый спорткар немецкой марки на озере Комо. В 2023 году самое престижное в Европе мероприятие, посвящённое классическим автомобилям — Concorso d'Eleganza Villa d'Este — стало местом презентации BMW Concept Touring Coupe. Элегантный шоу-кар дебютировал в исторической резиденции кардинала Ипполито Второго в антураже дворца и примыкающих к нему садов на озере Комо.

BMW превратила Z4 в эксклюзивный двухместный универсал
© Motor.ru

Новая модель дополнила линейку концепт-каров Hommage, которые представляют собой современную интерпретацию классических автомобилей BMW. Двухместный универсал компания позиционирует как «вечный символ свободы и радости совместного путешествия на четырёх колёсах». Облик новинки вдохновлён BMW 328 Touring Coupe, который выиграл гонку на выносливость Mille Miglia в 1940 году, а также BMW 02 Series 1970-х годов.

Concept Touring Coupe окрашен в Sparkling Lario — серо-коричневый оттенок с хлопьями синего стекла создаёт впечатление глубины, которое дополняют серебристо-бронзовые акценты и специально разработанная для прототипа решётка радиатора с двойными полосами. Экстерьер формируют также эксклюзивные диски — 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади — с 20 золотистыми спицами.

Интерьер универсала практически не изменился, хотя и получил новую отделку. Салон обит кожей от итальянской мастерской Poltrona Frau: в верхней части салона использован тёмно-коричневый оттенок, а в нижней — светло-коричневый. На сиденьях появились перфорированные элементы и плетёные кожаные ремешки.

Багажный отсек также полностью отделан дорогой кожей, а кожевенная мастерская Schedoni из Модены выпустила для машины набор аксессуаров. В комплект входят две большие и одна маленькая сумки для уик-энда, а также сумки для одежды, каждая из которых идеально сочетается с BMW Concept Touring Coupe. О технических характеристиках универсала не сообщается, но марка отметила, что концепт «приводится в движение фирменным шестицилиндровым рядным двигателем».

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