Обновленный Audi A5 Sportback попал в объективы камер фотошпионов

Обновленный Audi A5 Sportback продолжают тестировать перед официальной презентацией. Фотошпионы заметили прототип на очередных испытаниях.

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Audi A5 Sportback в модельной линейке заменит собой модель A4. Напомним, что автопроизводитель планирует занять все четные номера в названиях только для электрокаров. По предварительным данным, презентация нового A5 Sportback состоится в конце текущего года. К продажам производитель приступит не раньше 2024 года.

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Недавно фотошпионами был замечен очередной прототип модели, который проходил испытания на дорогах общего пользования в Европе. Автомобиль все еще надежно скрыт под камуфляжной пленкой, что не позволяет оценить экстерьер. Некоторые элементы кузова рассмотреть можно.

Предполагается, что общий внешний вид автомобиля будет соответствовать стилю, который компания применяет для своих последних моделей. Так, в ходе рестайлинга A5 Sportback может стать более крупным - производитель увеличит длину кузова и колесную базу. В остальном модель может сохранить прежнее оформление.

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Решетка радиатора все еще представлена в форме шестиугольника и имеет рисунок в виде крупных сот. Теперь она смотрится более вытянутой, так как были пересмотрены ее габариты. Фотошпионам не удалось оценить оформление салона новинки. Высока вероятность, что производитель будет использовать виртуальную панель приборов и другой дисплей мультимедийного комплекса.