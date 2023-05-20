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В «Скоринг бюро» сообщили, что средний размер автокредита достиг рекордных 1,3 млн рублей

Средний размер автокредита в России увеличился в апреле на 7,1% относительно апреля 2023 года, до рекордных 1,3 млн руб. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

В «Скоринг бюро» назвали средний размер автокредита
© Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

С апреля прошлого года число кредитов, выданных на покупку машины, выросло в 3,7 раза, до 68,9 тыс. ссуд. Всего россияне получили до 90,4 млрд руб. на приобретение автомобиля.

Число активных автокредитов у россиян за год практически не изменилось и осталось на уровне 1,76 млн ссуд. Количество просроченных на более 90 дней займов увеличилось за год на 5,5%, до 110,1 тыс. ссуд, их объем — на 16,7%, до рекордных 68,3 млрд руб.

Во второй половине марта банк ВТБ сообщил, что россияне чаще всего брали кредиты на покупку авто марки Omoda среди машин иностранных автокомпаний. По итогам марта на долю китайского бренда приходилось 9,5% всех выданных банком автокредитов.

В марте агентство РИА Новости со ссылкой на заявление комитета Госдумы по экономической политике написало о рекомендации Совфеда увеличить программу льготных автокредитов.

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